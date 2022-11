GCM resgata lagarto teiú com quase 1,5 metro em casa no Parque Continental II

O patrulhamento ambiental da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos resgatou no sábado (12) um lagarto teiú com aproximadamente 1,5 metro em uma residência na rua Ibipitanga, Parque Continental II. Assustados com o tamanho do animal, os moradores da casa acionaram os agentes, que compareceram ao local com equipamentos adequados e conseguiram efetuar a captura do animal com total segurança.

A equipe analisou as condições do lagarto e constatou suas boas condições de saúde. Por essa razão, os agentes o soltaram na Mata Atlântica, seu habitat natural, sem a necessidade de encaminhamento a uma equipe veterinária especializada.

O patrulhamento ambiental atua em defesa do meio ambiente e no combate a crimes contra a fauna silvestre. Para comunicar a equipe sobre animais silvestres em área urbana o cidadão pode acionar o telefone 153, que funciona 24 horas, todos os dias da semana.