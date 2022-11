GCM prende homem com 2,9 kg de entorpecentes no Jardim Ansalca

O patrulhamento tático da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prendeu um homem flagrado com 2,9 kg de entorpecentes no domingo (13) no Jardim Ansalca. Ele tentava fugir para uma mata nas proximidades da rua Baianópolis quando foi interceptado pelos agentes. O suspeito carregava uma mochila com substâncias embaladas para comercialização, que foram posteriormente identificadas em laudo pericial como 686 porções de cocaína (697 gramas) e outras 563 de maconha (2,2 kg)

Encaminhado ao 4° Distrito Policial, o indivíduo foi apresentado à autoridade de plantão, que ratificou a prisão em flagrante e lavrou um boletim de ocorrência por tráfico de entorpecentes. O acusado ficou detido e à disposição da Justiça.