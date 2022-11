GCM recupera duas motocicletas e celular roubados e apreende um adolescente na Vila Galvão

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos recuperou duas motocicletas, um celular e um capacete roubados na noite desta quinta-feira (17), além de apreender um adolescente reconhecido como autor de uma das ocorrências, na Vila Galvão. A primeira vítima procurou os agentes no posto de serviço do Lago dos Patos e relatou ter sido ameaçada por dois indivíduos para que entregasse seu veículo, telefone e capacete. Ela contou que um deles portava uma arma de fogo e descreveu as características dos suspeitos.

A equipe realizava uma varredura na região em busca dos autores quando deparou com a segunda vítima, que contou aos agentes que sua motocicleta, celular e capacete também haviam sido roubados nas proximidades por duas pessoas. A viatura deu continuidade à busca e localizou um adolescente que pilotava uma das motocicletas na rua São Maurício. Ele não estava armado e foi alcançado rapidamente.

Os agentes avistaram a outra motocicleta próxima ao local da abordagem, mas o indivíduo a abandonou e conseguiu fugir. Os dois veículos foram recuperados, além de um celular e um capacete.

As vítimas, os produtos roubados e o suspeito foram apresentados ao 1º Distrito Policial, onde a autoridade de plantão acionou o pai do adolescente. Diante das informações coletadas, foi lavrado um boletim de ocorrência por ato infracional análogo ao crime de roubo. Todos os bens foram restituídos aos proprietários e o indivíduo ficou à disposição do Juizado da Vara da Infância e Juventude.