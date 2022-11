Ônibus, metrôs e trens terão operação especial durante a Copa do Mundo

Nos dias em que acontecerão os jogos do Brasil na Copa do Mundo, a operação de algumas empresas ligadas à Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM) terão ajustes para que todos consigam chegar a seus destinos a tempo de assistir às partidas.



Trilhos

O horário de pico no Metrô e na CPTM será antecipado quando os jogos estiverem marcados para começar às 16h – por exemplo, na próxima quinta-feira (24). Nos dias em que o jogo começa às 12h ou 13h, a operação será monitorada pelas empresas para a entrada de mais trens, se houver necessidade.



Já a ViaMobilidade e a ViaQuatro estarão preparadas para inserir mais trens de acordo com a demanda nos dias e horários de jogos, bem como o aumento do efetivo nas estações próximas a locais que tradicionalmente atraem público para assistir aos jogos.



EMTU

Nos dias em que os jogos serão às 16h, haverá reforço na oferta de viagens a partir das 14h, com antecipação do horário de pico da tarde e monitoramento da demanda para eventuais ajustes na programação horária. Já nos dias com jogos às 12h ou 13h, a programação horária será mantida com monitoramento da demanda e eventuais ajustes, se necessário.



Bilhetes — Desde o final de 2020, o bilhete para ingresso na CPTM e no Metrô é um QR Code. O passageiro pode adquirir o bilhete digital QR Code pelo celular, sem a necessidade de impressão. A compra pode ser feita pelo aplicativo TOP ou pelo WhatsApp usando o canal oficial do TOP. Basta adicionar o número (11) 3888-2200 aos contatos do celular, solicitar atendimento e seguir as orientações.



Outra opção é comprar o bilhete digital impresso nas máquinas de autoatendimento (ATM) dentro das estações com cartão de débito. Importante tomar cuidado ao armazenar os bilhetes que não serão usados na hora para não danificar o papel.



Bikes — Os passageiros podem embarcar com suas bicicletas no Metrô, na CPTM e nas concessionárias ViaQuatro e ViaMobilidade. As bicicletas devem ser de tamanho convencional e, caso sejam elétricas, de dimensões semelhantes às das convencionais. Nos dias úteis, de segunda a sexta, o embarque é permitido entre 10h e 16h e das 21h até o encerramento da operação. Aos sábados, domingos e feriados é permitido durante toda a operação comercial. O embarque da bike no trem é permitido apenas no último carro, no limite de quatro bicicletas por viagem.