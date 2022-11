GCM apura descarte irregular de mil frascos de resíduo tóxico no Água Chata

O patrulhamento ambiental da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos atendeu na sexta-feira (18), em um terreno na estrada da Água Chata, uma denúncia referente ao descarte irregular de cerca de mil frascos do polímero poliuretano em pó, uma substância tóxica usada na produção de espumas. O poluente, altamente contaminante do solo e do lençol freático, é capaz de causar desequilíbrio ecológico, a destruição da vegetação local e o afundamento das construções próximas, além de gerar problemas à saúde pública.

O responsável pela empresa fabricante das substâncias foi solicitado no local e comprometeu-se a verificar o lote do produto para auxiliar na identificação do comprador, uma vez que o descarte em solo não é autorizado por sua equipe. Além disso, retirou os resíduos tóxicos do terreno e os levou para uma destinação correta e segura.

A autoridade competente da Delegacia do Meio Ambiente de Guarulhos avaliou a situação e lavrou um boletim de ocorrência com base no artigo 54 da lei 9.605/98, que versa sobre o crime de causar poluição de qualquer natureza. O caso será apurado e investigado a fim de identificar os autores do dano ao meio ambiente.