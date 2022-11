GCM prende homem por agredir a esposa no Parque Primavera

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prendeu um homem por violência doméstica na madrugada desse sábado (19), no Parque Primavera, após a vítima solicitar socorro pelo telefone 153. Ela relatou que o marido arrombou a porta da residência, agrediu-a com um soco no rosto e puxões de cabelo. Pouco tempo antes ela havia trancado a casa com medo do comportamento agressivo do acusado.



Uma equipe encontrou o homem na residência e o deteve rapidamente, levando-o para o 7º Distrito Policial. A vítima possuía lesões na face e foi encaminhada ao atendimento médico da UPA São João.



Após laudos periciais, inclusive na residência da vítima, a autoridade do 7º Distrito Policial lavrou um boletim de ocorrência por lesão corporal e dano, referentes aos artigos 129 e 163 do Código Penal, além de enquadrar o homem por violência doméstica com base na Lei Maria da Penha. O acusado ficou detido e à disposição da Justiça.

