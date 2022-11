Prefeitura paga a segunda parcela do 13º com um mês de antecedência

A Prefeitura de Guarulhos pagará nesta segunda-feira (21) aos seus servidores e aos do Ipref R$ 45 milhões referentes à segunda parcela do 13º salário. A quitação do benefício ocorre um mês antes do prazo previsto em lei, 20 de dezembro. A primeira parcela também foi paga com antecedência, em 28 de outubro, ou seja, mais de um mês antes do prazo oficial (30/11).

O valor pago aos servidores no final de outubro foi de R$ 46 milhões – desta forma, a quitação do 13º salário introduz na economia do município R$ 91 milhões. “A tradição do nosso governo é sempre a de antecipar o pagamento do 13º. Desta forma, a partir de hoje o servidor já poderá investir, gastar com a família ou curtir o final de ano”, disse o prefeito de Guarulhos, Guti.

O chefe do Executivo citou ainda uma pesquisa da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) de 2021 que mostrou que cerca de três mil cidades brasileiras têm dificuldade de pagar as contas, o que representa mais da metade dos municípios do país. Guti enfatizou a transparência com que a atual administração lida com as finanças municipais, principalmente após os desafios de arrecadação impostos em mais de dois anos de pandemia.

Do montante pago nesta segunda-feira, R$ 39 milhões referem-se aos servidores da Prefeitura e R$ 6 milhões aos do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos (Ipref).