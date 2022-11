GCM presta socorro em acidente de trânsito com vítimas leves na rodovia Presidente Dutra

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prestou socorro em um capotamento de carro com duas vítimas na altura do km 218 da rodovia Presidente Dutra na última sexta-feira (18). Os dois homens estavam no mesmo veículo, um Ford Ka branco, quando o motorista perdeu o controle e bateu na proteção que divide as pistas. Não estavam alcoolizados e sofreram apenas arranhões.

Os agentes de patrulhamento com cães depararam com a cena quando estavam a caminho de uma ação educativa em uma escola municipal. Rapidamente, alcançaram a área e prestaram os primeiros socorros ao motorista e ao passageiro. Em segurança, eles foram retirados do veículo e confirmaram apresentar condições saudáveis, sem a necessidade de encaminhamento ao atendimento médico emergencial.

Os guardas canalizaram a passagem da rodovia a fim de evitar novos acidentes e preservar a área. Com a chegada dos agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a equipe do Canil da GCM retornou às atividades educativas planejadas para a data.