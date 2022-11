GCM prende dupla armada por tentativa de roubo a um casal em Cumbica

Dois homens foram presos pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos nesta segunda-feira (21), flagrados na tentativa de roubar a motocicleta de um casal com ameaças e um revólver de calibre 38 carregado com três munições intactas na rua Silvio Manfred, Parque Industrial Cumbica.

A dupla exigia a motocicleta do casal quando foi surpreendida pelos guardas, que estavam em patrulhamento preventivo na área. Os suspeitos se renderam e foram apresentados no 4° Distrito Policial, juntamente com as vítimas, as motocicletas do casal e dos acusados e a arma apreendida.

A autoridade policial de plantão ratificou a prisão em flagrante e lavrou um boletim de ocorrência por tentativa de roubo e porte ilegal de arma de fogo. A motocicleta utilizada pelos suspeitos na abordagem às vítimas foi apreendida para perícia, mesmo sem queixa de furto ou roubo. As vítimas foram liberadas após a entrega do veículo e os detidos ficaram à disposição da Justiça.