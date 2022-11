Mutirão do CadÚnico no CEU Vila São Rafael atendeu 200 famílias no sábado

O mutirão do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) que ocorreu no último sábado (26) no CEU Vila São Rafael atendeu 200 famílias, que compareceram para realizar novos cadastros no sistema do governo federal ou atualizar os dados já existentes. Esse foi o décimo mutirão do CadÚnico realizado pela Prefeitura de Guarulhos. Até agora a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social atendeu 1.882 famílias nos mutirões aos sábados.

Na oportunidade, os participantes também puderam contar com o atendimento da Van da Boa Energia da EDP São Paulo, que estava no local para oferecer a Tarifa Social de Energia Elétrica, que garante desconto na conta de luz para famílias em situação de vulnerabilidade inscritas no CadÚnico.

Atualização de dados

Manter os dados do CadÚnico atualizados é de extrema importância para as famílias garantirem o acesso aos diversos benefícios sociais oferecidos pelos governos federal, estadual e municipal. Os dados devem ser atualizados a cada dois anos ou sempre que alguma informação fornecida anteriormente tenha sido alterada.

Para mais informações sobre o CadÚnico e sobre os programas a que ele dá acesso ligue na Central do Cadastro Único pelos telefones (11) 2087-4270, (11) 2408-7020 ou mande mensagem no WhatsApp (11) 99508-5210.