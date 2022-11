Veja como obter o ingresso solidário para o show de aniversário de Guarulhos

No próximo dia 8, quando Guarulhos comemora 462 anos, a arena montada no antigo Smart Outlet (km 14 da rodovia Presidente Dutra, sentido RJ), em Cumbica, receberá a partir das 13h um grande evento musical com a participação de Bruno & Marrone, Eduardo Costa, Tierry, Os Paralamas do Sucesso, entre outros. Contudo, para assistir a esse grande show será necessário obter o ingresso solidário, que está sendo distribuído gratuitamente mediante a troca por alimentos ou brinquedos nas unidades do Supermercado Nagumo em Guarulhos, no Parque Shopping Maia e no Internacional Shopping.

Promovido sem a utilização de recursos públicos pela Prefeitura, em uma parceria com a Top FM e a Festejando Brasil Eventos, o megashow deverá reunir cerca de 50 mil pessoas, uma vez que o local, que tem mais de 250 mil m², estará estruturado para receber esse público com toda a segurança. A abertura dos portões será ao meio-dia e o acesso será mediante a apresentação do ingresso. A arena contará também com praça de alimentação e muitas outras atrações para um dia que promete 12 horas de festa.

Para facilitar a chegada ao local a Guarupass irá disponibilizar linhas especiais de ônibus partindo da região central de Guarulhos, com o custo de tarifa normal. Para os que pretendem ir de carro, haverá um amplo estacionamento para mais de cinco mil veículos por R$ 30.

Ingresso solidário

Para participar desse grande show o guarulhense deverá retirar o ingresso solidário mediante a troca nos postos indicados por um quilo de alimento não perecível ou um brinquedo, que serão doados ao Fundo Social de Solidariedade de Guarulhos.

Os organizadores distribuíram 43 mil ingressos em 12 postos de troca, nos quais basta depositar a doação na caixa que tem a identificação do Fundo Social, em seguida retirar um código de acesso com um atendente e acessar o ingresso no site www.ingressorapido.com.br. Será permitido apenas um ingresso por doação.

Há também outra opção para quem quiser ter mais conforto. Por meio do site Ingresso Rápido está sendo disponibilizada a venda limitada de camarotes open bar, além de ingressos para a pista vip.

Serviço

Show do aniversário de Guarulhos

Data: 8 de dezembro

Local: Arena Smart – rodovia Presidente Dutra, km 214 (antigo Smart Outlet), sentido Rio de Janeiro.

Horário: a partir das 12h

Ingressos: www.ingressorapido.com.br

Postos de troca do ingresso solidário: unidades do Supermercado Nagumo, Parque Shopping Maia e Internacional Shopping.