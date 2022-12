EDP promove corrida de rua no próximo sábado em Guarulhos

A EDP, distribuidora de energia elétrica de Guarulhos realiza neste sábado, dia 10 de dezembro, mais uma corrida de rua, promovendo o esporte para todos. A prova, que faz parte do Circuito de Corridas EDP, terá o tema Vida Sustentável e será realizada pelo Instituto EDP.

A corrida deste sábado, em comemoração ao aniversário da cidade, terá 3 mil participantes nos percursos de 5 e 10 quilômetros. A largada está prevista para às 7h, do Parque Ecológico do Tietê, localizado na Rodovia Parque, 8055, na Vila Santo Henrique, próximo ao lago central. O trânsito no entorno não precisará ser interditado já que os dois percursos, de 5km e 10 km, serão realizados dentro do parque.

A premiação com troféus será para os três primeiros colocados nos dois percursos, nas categorias feminino e masculino. Todos os participantes vão receber medalha ao final da prova.

Retirada do kit é amanhã

A retirada do kit será nesta sexta-feira, dia 9 de dezembro, em dois horários: das 10h às 11h30 e posterior ao jogo da seleção brasileira, das 14h30 às 21h. O local para a retirada do kit de corrida é na Loja Decathlon, localizada na Avenida Regente Feijó, 1425, 2º andar, Jardim Anália Franco, São Paulo. Não será possível retirar o kit no dia da prova.

Esta será a terceira prova do ano do Circuito de Corridas EDP, que neste ano realizou outras duas etapas, em São José dos Campos e Taubaté, reunindo cerca de 5 mil atletas.