Prefeitura entrega escola para 600 alunos no Parque Cecap

O aniversário de 462 anos de Guarulhos, celebrado nesta quinta-feira (8), foi marcado pela entrega da obra da EPG Yujie Hirata, no Parque Cecap, que vai atender cerca de 600 estudantes da educação infantil. O evento contou com as presenças do prefeito Guti, de secretários municipais, de vereadores e de membros da comunidade escolar.



Para Guti, a entrega de mais uma unidade escolar é uma grande conquista para Guarulhos. “Estamos cumprindo um compromisso de entregarmos à cidade mais um equipamento educacional essencial para atender nossos alunos nessa etapa tão importante da vida. Esta é uma obra que sofreu grandes obstáculos, mas com o esforço imensurável de nossa equipe conseguimos entregá-la no aniversário da nossa cidade, o que é muito simbólico para nós”, disse.



Moderna e com amplo espaço, a nova unidade escolar conta com 15 salas de aula, sendo seis para o berçário, onde os alunos serão atendidos no período integral, e nove para as turmas dos estágios I e II, três salas para banho e troca, solário, copa, cozinha, lactário, playground e banheiros acessíveis.



O secretário de Educação, Alex Viterale, destacou que os investimentos realizados vão valorizar e oferecer oportunidades e educação de qualidade aos guarulhenses. “A educação é um dos principais agentes de transformação de uma sociedade. Poder entregar mais uma unidade escolar no aniversário da cidade, para atendimento dos alunos em período integral, é uma alegria muito grande”, comentou.

- PUBLICIDADE -