Operação Natal registrou 41 acidentes nas rodovias federais de SP

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou entre os dias 22 e 25 de dezembro a Operação Natal em todas as rodovias federais do estado de São Paulo, visando promover segurança pública e viária, com o objetivo de reduzir acidentes, mortos e feridos.

A presença de viaturas e policiais foi intensificada em pontos estratégicos das rodovias neste feriado.

Acidentes

Durante o período foram registrados 41 acidentes que resultaram em 14 pessoas feridas e 1 pessoa morta, esta ocorreu em um atropelamento na rodovia Régis Bittencourt em Miracatu na manhã do dia 23.

Em comparação com o ano de 2021 houve redução no número de acidentes e feridos. Em 2021, entre 23 e 26 de dezembro, foram registrados 43 acidentes, com 49 feridos e 1 morte.

Alcoolemia

Durante a Operação, foram realizados 2.424 testes de alcoolemia e 48 motoristas foram autuados por dirigir sob influência de álcool.

Ações educativas

Cerca de 2700 pessoas receberam orientações de educação para o trânsito. O trabalho foi realizado através de palestras e outras ações para viajantes em carros particulares e também transporte coletivo, neste tipo de transporte, a principal orientação é em relação ao uso do cinto de segurança, pois um acidente com um coletivo pode ocasionar múltiplas vítimas, sendo o uso do cinto um fator que ajuda a diminuir os riscos.

Fiscalização

Mesmo com o incremento da fiscalização e orientações da PRF nos mais diversos canais de comunicação, 169 pessoas foram flagradas sem cinto de segurança, 32 crianças não utilizavam dispositivo de retenção(cadeirinha), 39 motoristas foram flagrados utilizando aparelho de celular durante a condução e 135 veículos foram flagrados realizando ultrapassagens proibidas.

A Operação Natal faz parte da Operação Rodovida que segue até o final do carnaval.

No próximo final de semana será a vez da Operação Ano novo que segue as mesmas diretrizes da Operação Natal