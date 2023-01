Confira a programação das férias no Shopping Bonsucesso

Buscando um lugar para curtir muito as férias de 2023? Conte com o Shopping Bonsucesso! O empreendimento recebe novas atrações para complementar as atividades para as crianças, garantindo um período com muita diversão, novidades e promoções para toda a família se divertir muito!

Para os amantes de grandes aventuras, a melhor pedida é o Jurassic Dino, uma piscina de bolinhas gigante com circuito de labirinto desafiador e escorregador emocionante. O espaço conta com dinossauros cenográficos que estão encantando crianças e adultos.

E a partir do dia 16 de janeiro, o shopping vai receber o Trampolim Parque, uma atração com várias estruturas de trampolins e mix de atividades, incluindo área kids com gangorras, escorregadores e mesinhas para pintura. O espaço é indicado para crianças com até 12 anos. Menores de 5 anos precisam estar obrigatoriamente acompanhados de um adulto responsável não pagante. Criança PcD, independentemente da idade, deve entrar com um responsável não pagante. Para 30 minutos de diversão, o valor é de R?50,00 e R?1,00 para cada minuto extra.

Além das novas atrações, as crianças poderão curtir o Parque Pikoki Diversões, que oferece um mundo de alegria e muitas aventuras com diversos brinquedos reunidos no parque indoor e o For Kids, quiosque de aluguel de carrinhos motorizados guiados por controle remoto que permite a criança explorar o shopping de outra perspectiva.

Para que todos comecem 2023 com muita alegria, de segunda e quarta-feira todos pagam meia entrada no cinema, apenas R?16,00, para assistir os grandes lançamentos e sucessos de bilheteria!

Aproveite suas férias no Shopping Bonsucesso!

O Shopping Bonsucesso funciona de segunda-feira a sábado das 10h às 22h, domingos e feriados das 14h às 20h e praça de alimentação, todos os dias, das 11h às 22h.



Shopping Bonsucesso

Localizado na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, principal ligação entre as rodovias Presidente Dutra e Ayrton Senna, na cidade de Guarulhos, o Shopping Bonsucesso situa-se em local de grande visibilidade e fácil acesso. Está a apenas 500 metros do Trevo de Bonsucesso, que interliga os bairros, e é ponto de passagem para aproximadamente 700 mil pessoas. Em seu mix despontam diversas marcas consolidadas no varejo nacional em moda, artigos para o lar e eletroeletrônicos, entre outros, além de uma boa estrutura de serviços e praça de alimentação.

Endereço: Estrada Juscelino Kubitschek de Oliveira, 5308 – Jardim Albertina, Guarulhos — SP

Horário de funcionamento do shopping: de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, domingos e feriados, das 14h às 20h e praça de alimentação, todos os dias, das 10h às 22h.

Contato: (11) 2489-9690

Site