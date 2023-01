Guarulhos abre 40 UBS no sábado e no domingo para agendamentos do programa Zera Fila

Neste sábado e domingo (dias 28 e 29 de janeiro) a Prefeitura de Guarulhos abrirá 40 Unidades Básicas de Saúde (UBS) em cada data para agendamento de consultas, exames e cirurgias pelo programa Zera Fila. As quatro regiões de saúde terão unidades funcionando das 8h às 16h a fim de receber os cidadãos guarulhenses.

O Zera Fila consiste em uma força-tarefa com a repactuação do plano de trabalho do Hospital Municipal de Urgências (HMU) e do Hospital Municipal Pimentas/Bonsucesso (HMPB), geridos pela Organização Social Santa Casa de São Bernardo do Campo. Neste fim de semana, com a abertura das UBS, a Prefeitura pretende intensificar ainda mais as ações do programa e reduzir o impacto das filas de espera no município.

Confira as UBS abertas pelo Zera Fila

Sábado (dia 28)

Região Centro: UBS Paraventi, Flor da Montanha, São Ricardo, Vila Fátima, Vila Barros, Cavadas, Munhoz, Ponte Grande, Tranquilidade e Jardim Vila Galvão.

Região Cantareira: UBS Belvedere, Continental, Jovaia, Palmira, Recreio São Jorge, Rosa de França, Santa Lídia, Acácio, Vila Rio de Janeiro e Vila Galvão.

Região São João-Bonsucesso: UBS Haroldo Veloso, Bananal, Nova Bonsucesso, Santa Paula, Marinópolis, Seródio, Ponte Alta, Lavras, Carmela e Allan Kardec.

Região Pimentas-Cumbica: UBS Uirapuru, Piratininga, Nova Cumbica, Mario Macca, Dona Luiza, Alvorada, Marcos Freire, Cumbica I, Jandaia e Jurema.

Domingo (dia 29)

Região Centro: UBS Paraventi, Flor da Montanha, São Ricardo, Vila Fátima, Vila Barros, Cavadas, Munhoz, Ponte Grande, Tranquilidade e Jardim Vila Galvão.

Região Cantareira: UBS Belvedere, Continental, Jovaia, Palmira, Recreio São Jorge, Rosa de França, Morros, Cidade Martins, Primavera e Cambará.

Região São João-Bonsucesso: UBS Haroldo Veloso, Bananal, Nova Bonsucesso, Santa Paula, Marinópolis, Seródio, Ponte Alta, Lavras, Presidente Dutra e Soberana.

Região Pimentas-Cumbica: UBS Cummins, Cumbica I, Jurema, Dona Luiza, Santo Afonso, Aracília, Soimco, Normandia, Jacy e Pimentas.

Saúde Agora

Além do Zera Fila, as UBS São Rafael, Vila Galvão, Santa Lídia, Soberana e Cumbica II também estarão abertas no sábado pelo programa Saúde Agora para vacinação, realização de testes para detecção de covid-19, sífilis, HIV, hepatites B e C, aferição da pressão arterial e glicemia, curativos e dispensação de medicamentos.

Para consultas médicas e coletas de Papanicolau o munícipe deve agendar previamente pelo aplicativo Saúde Guarulhos (http://bit.ly/3E13Wek) ou presencialmente na unidade de preferência.

Serviço

Os endereços das UBS de Guarulhos podem ser consultados em www.guarulhos.sp.gov.br/unidades-basicas-de-saude-ubs.