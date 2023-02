Banco de Leite abre inscrições para o curso de orientação em aleitamento materno para gestantes

O Banco de Leite Humano de Guarulhos está com inscrições abertas para o curso gratuito de orientação em aleitamento materno para gestantes. A programação tem início no próximo dia 23 e as grávidas interessadas podem se inscrever via WhatsApp (2408-4991) ou pelo e-mail [email protected].

O curso acontecerá das 14h às 15h30 no anfiteatro do Banco de Leite Humano e serão disponibilizadas 25 vagas por turma. Para as gestantes que não puderem comparecer, a Secretaria da Saúde informa que será permitida a participação de representantes mediante a comprovação de vínculo com a pessoa inscrita.

Desenvolvido por profissionais do banco, o curso visa a orientar as futuras mamães a respeito das técnicas de amamentação, garantindo, dessa maneira, que o recém-nascido tenha acesso a todos os benefícios nutricionais gerados no período do aleitamento.

Além das técnicas, durante a orientação as participantes aprenderão ainda sobre a importância da alimentação exclusiva com o leite para bebês com até seis meses de idade, as maneiras de introduzir os primeiros alimentos sólidos e como ofertar a dieta normal a partir do primeiro ano de vida da criança.

De acordo com o Ministério da Saúde, o aleitamento materno é a melhor fonte de nutrição infantil, sendo capaz de reduzir em 13% a mortalidade por causas evitáveis em menores de cinco anos. O alimento protege de doenças como diarreia, infecções respiratórias e alergias, além de reduzir o risco de a criança desenvolver hipertensão, colesterol alto, diabetes, sobrepeso e obesidade na vida adulta. Sem contar que, para cada ano que a mulher amamenta, ela diminui em 6% a chance de desenvolver câncer de mama.

Serviço e programação

Além da primeira data, no próximo dia 23, o curso também acontecerá nos dias 30 de março, 27 de abril, 25 de maio, 29 de junho, 27 de julho, 31 de agosto, 28 de setembro, 26 de outubro e 30 de novembro.

O anfiteatro do Banco de Leite Humano de Guarulhos está localizado na travessa Orsi, 47, Jardim das Hortênsias.