Conheça os principais blocos de rua que animam o carnaval paulistano durante o feriado

O carnaval na capital paulista ganhou outros ares desde que foram autorizados centenas de blocos de rua. Muitos deles já se tornaram clássicos, como é o caso do Acadêmicos do Baixo Augusta, por exemplo.

Para aproveitar a folia com alegria, especialistas reforçam que é preciso tomar cuidado tanto nos eventos quanto durante os deslocamentos.

Neste ano, São Paulo tem autorizados 511 desfiles, além do tradicional espetáculo promovido pelas escolas de samba no Anhembi. A programação acontece tanto nos dias 11 e 12 de fevereiro, quanto nos dias 17, 18,19, 20 e 21, além dos dias 25 e 26 de fevereiro.

Veja alguns dos principais blocos de rua:

Dia 17 de fevereiro

– Bloco Ilú Obá De Min: 19h. Praça da República.

Dia 18 de fevereiro

– Bloco Minhoqueens: 12h. R. 24 de Maio, 275.

– Bloco das Gloriosas (Gloria Groove): 14h. Av. Brigadeiro Faria Lima, 4.150, subprefeitura Pinheiros.

– Agrada Gregos: 13h. Av. Pedro Álvares Cabral, entre o Obelisco e o Monumento às Bandeiras.

Dia 19 de fevereiro:

– Bloco do Abrava (Tiago Abravanel): 13h.Av. Brigadeiro Faria Lima, 4.150.

– Bloco da Pabllo (Pabllo Vittar): 13h. Av. Pedro Álvares Cabral, entre o Obelisco e o Monumento às Bandeiras.

Dia 26 de fevereiro:

– Pipoca da Rainha (Daniela Mercury): 14h. R. da Consolação, 2.101.

– Bloco Não Era Amor Era Cilada (Molejo): 14h. Av. Brigadeiro Faria Lima, 4.150

Segurança e Transporte

E para curtir sem ter “dor de cabeça”, é preciso tomar alguns cuidados, tanto na hora de ir até o bloco, quanto durante a folia. Um golpe comum aplicado por falsos ambulantes é a troca do cartão bancário durante o pagamento de bebidas ou alimentos.

Locais com grande aglomeração de pessoas costumam exigir uma atenção especial com a carteira e, também, com o celular. Criminosos costumam abordar as vítimas durante o uso do aparelho em vias públicas.

Opte pelo transporte público ou use os aplicativos de transporte para se locomover. A dica é escolher um ponto de partida seguro para sair e outro, próximo ao bloco, para descer. Além disso, recomenda-se chegar cedo.