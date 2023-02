Reforma do CEU Ponte Alta vai proporcionar mais educação, cultura, esporte e lazer à região

Uma série de obras no complexo do CEU Ponte Alta irá garantir para a população frequentadora do local um ambiente mais acolhedor com atividades culturais, de educação e de lazer ao longo dos próximos meses. O terreno ganhará um novo espaço de 7.700 m² de área construída que será utilizado pelos alunos no contraturno escolar para atividades do programa Mais Futuro e também pela comunidade daquele bairro e de Bonsucesso. Na tarde desta segunda-feira (13) o prefeito Guti vistoriou as obras de ampliação da infraestrutura da unidade.

A área de lazer contará com quadras de vôlei de areia, de futebol com grama sintética e de basquete, pistas de skate e de caminhada, playground e academia popular com equipamentos acessíveis para pessoas com deficiência.

Guti destacou que a ampliação da unidade vai torná-la um espaço mais agradável e confortável. “Esta é uma preocupação da Prefeitura ao entregar equipamentos deste porte, pois a ampliação do espaço vai proporcionar ainda mais cursos para nossos alunos e para a comunidade, além de gerar momentos de diversão”, comentou.

Reforma da EPG Edson Nunes Malecka

As intervenções no CEU Ponte Alta englobam ainda a reforma da EPG Edson Nunes Malecka, unidade acoplada ao CEU. A escola, que tem 14 anos de construção e nunca passou por reforma, terá as instalações hidráulica e elétrica refeitas e ganhará novas salas de aula, enquanto que o teatro Professora Katia Regina Coelho também será reformado.

A revitalização total dos espaços do CEU Ponte Alta e da EPG Edson Nunes Malecka contará com a pintura integral dos ambientes externos e internos, substituição do piso das salas, recuperação do granilite existente e impermeabilização das lajes do teatro, além da melhoria na acessibilidade com a instalação de piso tátil.

A Secretaria de Educação destaca que nesse período de revitalização as atividades do CEU Ponte Alta estão interrompidas. Já a EPG Edson Nunes Malecka funciona normalmente.

Acolhimento para quem utiliza os espaços.

O CEU Ponte Alta vai contar ainda com uma guarita de entrada acessível, sanitários para uso público, paisagismo nas áreas complementares, reformulação e substituição da cobertura da edificação principal que abriga o CEU e a unidade escolar e execução da cobertura metálica da quadra que atende a unidade escolar.

Além disso, será feita a adequação dos espaços para funcionários com implantação de copa e de vestiários feminino e masculino dentro da unidade escolar. A complementação do sistema de prevenção e combate a incêndios inclui a instalação de hidrantes, botoeiras e de uma central de alarme nas duas edificações.

Ao longo dos últimos meses as melhorias tiveram como foco a limpeza e o nivelamento do terreno onde será implantada a área de lazer, a reconstrução do passeio no entorno da unidade, a remoção do forro das salas de aula localizadas no pavimento térreo, a revitalização da cozinha com a troca do forro e dos revestimentos de parede e piso, a instalação de bancadas e prateleiras para adequação da área de triagem dos alimentos e a construção de uma despensa.

Para o secretário de Educação, Alex Viterale, os CEUs contribuem para melhorar o papel social da educação e o desenvolvimento integral dos educandos. “É nossa obrigação fornecer condições adequadas e investir na melhoria dos equipamentos públicos para oferecer acolhimento aos nossos alunos, a seus familiares, à comunidade e aos profissionais que utilizam o espaço diariamente”, afirmou.

O CEU Ponte Alta está localizado na rua Pernambuco, 836, Jardim Ponte Alta I.