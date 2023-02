Afegãos são inscritos no CadÚnico em Guarulhos e já podem receber benefícios sociais

Cerca de 40 afegãos acolhidos em Guarulhos foram inscritos nesta quinta-feira (23) no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), banco de dados federal que dá acesso a diversos benefícios municipais, estaduais e federais. A ação foi realizada na Residência para Migrantes e Refugiados Terra Nova Guarulhos, equipamento estadual, em parceria com a equipe do Centro de Referência da Assistência Social (Cras) Sítio dos Morros, equipamento controlado pela Prefeitura.

“Agora eles têm uma nova vida aqui e, neste momento de vulnerabilidade, precisam de toda a ajuda para superar as dificuldades sociais que encontram por chegar aqui muitas vezes sem nada”, comentou o secretário de Desenvolvimento e Assistência Social de Guarulhos, Fábio Cavalcante. Ele explica que, com o cadastro, os afegãos podem ser incluídos em diversos programas sociais, inclusive aqueles de transferência de renda, como o Bolsa Família.

Mais de dois mil afegãos já foram atendidos em Guarulhos

A Prefeitura de Guarulhos atendeu cerca de 2,3 mil afegãos entre janeiro de 2022 e o mesmo mês deste ano no aeroporto internacional. Os dados foram computados pelo Posto Avançado de Atendimento Humanizado ao Migrante, equipamento da administração municipal que trabalha no atendimento à população migrante no Terminal 2. Muitos afegãos deixaram sua pátria desde que o Talibã reassumiu o comando político do país. O governo federal brasileiro concedeu vistos humanitários.

O Posto Avançado de Atendimento Humanizado ao Migrante é um serviço especializado em recepção de migrantes que prioriza pessoas deportadas e não admitidas utilizando uma metodologia de atendimento personalizado, buscando identificar possíveis vítimas de tráfico de pessoas e oferecendo, conforme cada caso, um acolhimento na rede local.