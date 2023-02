Professores participam de trilha das práticas sustentáveis no Bosque Maia

Cerca de 80 professores da Escola da Prefeitura de Guarulhos (EPG) Celso Furtado participaram nesta quinta-feira (23), no Bosque Maia, da trilha das práticas sustentáveis, atividade preparada pela equipe do Centro de Educação Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente (Sema).

Durante o passeio de duas horas, os visitantes conheceram as estações de captação de água da chuva, o telhado verde, estrutura que – entre outros benefícios – ajuda a reduzir a poluição do ar e a temperatura ambiente, a composteira, local onde é realizada a transformação de restos de alimentos em adubo orgânico, as estações de coleta seletiva de materiais recicláveis e os painéis de solares, que transformam luz do sol em energia elétrica. O objetivo da atividade é reforçar a importância da adoção de práticas sustentáveis junto aos educadores para que estes possam disseminá-las em seus locais de trabalho.

A trilha das práticas sustentáveis é parte das atividades da agenda ambiental mensal promovida pela Prefeitura no Bosque Maia. A programação de março começa na próxima quinta-feira (2), com mais uma edição da trilha noturna. Para participar é necessário fazer inscrição antecipada por telefone (2482-1667 ou 2475-9843) ou pessoalmente no Centro Educação Ambiental do bosque, localizado no final da alameda principal do parque. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30.