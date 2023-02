Defesa Civil reforça dicas de segurança durante chuvas com condições de raios

A Defesa Civil de Guarulhos chama a atenção da população para as recomendações de segurança tendo em vista a previsão de pancadas de chuvas com condições para a formação de raios até a próxima quarta-feira (1º). As precipitações devem ser de 20 a 40 milímetros por dia, isoladas e rápidas.

A recomendação principal é que o cidadão busque um abrigo longe de áreas altas, isoladas ou descampadas ao escutar trovões ou perceber risco de inundação. Caso esteja na rua durante o temporal, afaste-se de árvores e de estruturas metálicas. Mas, se estiver em um carro, deve permanecer no veículo e redobrar a atenção ao trânsito.

Também é preciso atentar-se às áreas de lazer escolhidas para aproveitar os últimos dias de verão. Se houver previsão de nuvens carregadas, evite rios, lagos e, principalmente, as piscinas, já que a água é um eficiente meio condutor de energia elétrica. As partidas esportivas em campos de futebol e quadras abertas também devem ser interrompidas.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Guarulhos, Waldir Pires, tais recomendações são muito importantes em território nacional, uma vez que o Brasil é o país com maior incidência de descargas elétricas no mundo. Em caso de dúvidas e emergências o morador deve manter a calma e acionar o órgão por meio do telefone 199, que funciona todos os dias, ininterruptamente.