Guarulhos entrega mais de 50 toneladas de itens arrecadados para a população do litoral norte

O prefeito Guti entregou nesta quinta-feira (2) para o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, 54 toneladas de itens arrecadados em Guarulhos para a população em situação de vulnerabilidade no litoral norte. A região sofreu com fortes chuvas no feriado do carnaval, o que resultou em 65 mortes e mais de mil pessoas desabrigadas.



“Só podemos agradecer ao guarulhense pela contribuição. A solidariedade de vocês vai fazer a diferença na reconstrução das vidas das pessoas que perderam tudo e vão ajudar a amenizar a dor nesse momento trágico”, afirmou Guti. O chefe do Executivo também aproveitou a oportunidade para agradecer as empresas instaladas na cidade pelas contribuições e comentou que, sempre que necessário, elas se mostram atuantes em questões sociais.



Os pontos receberam seis toneladas de itens de higiene, três de limpeza, cinco de água, cinco de alimentos e 10 toneladas de roupas. Também foram doadas 1,5 mil unidades de equipamentos de proteção individual e outros 300 quilos de ração. A GTEX Brasil, empresa instalada em Guarulhos, também participou da campanha de solidariedade entregando mais 25 toneladas de produtos de limpeza.

Força-tarefa

Anunciados por Guti no último dia 22 de fevereiro, os pontos de arrecadação funcionaram durante uma semana para receber as doações da população. O secretário de Desenvolvimento e Assistência Social de Guarulhos, Fábio Cavalcante, responsável pela organização da ação e que também participou da entrega, comemorou o número contabilizado. “O guarulhense, como sempre, foi muito solidário com a situação. Tudo o que aconteceu chocou o país e todos tiveram o instinto de estender a mão, isso foi bem bacana”, comentou.