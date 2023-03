Campos Machado anuncia a criação da ‘SP – Frente Cidadã’

O deputado estadual Campos Machado anunciou a criação do movimento político independente “SP – Frente Cidadã”, de caráter apartidário, que irá reunir lideranças políticas de todo o Estado, comprometidas com os valores básicos e os direitos da Cidadania.

O objetivo da Frente, que terá caráter permanente, é reunir, já nas eleições municipais de 2024, em todas as regiões do Estado, um grupo de candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador das cidades paulistas, todos, como ressalta o parlamentar, “comprometidos com a condução de seus mandatos por um exercício permanente das várias prioridades que constituem os direitos políticos, civis e sociais da população”.

Campos, que, após as últimas eleições, renunciou ao cargo de presidente estadual do Avante-SP, faz questão de frisar repetidas vezes que, inicialmente, o movimento será conduzido de forma apartidária:

– “A decisão de que, inicialmente, a Frente não esteja atrelada a nenhum partido político, tem origem na preocupação de que o movimento seja fundamentado em ideias, para não ser confundido com a pregação de qualquer ideologia. Isso não impede que, no futuro, venhamos a abraçar algum caminho partidário, desde que sejam respeitados os valores que nos inspiraram desde o princípio.”

Da mesma forma, o líder político esclarece que será obrigatório o comprometimento dos integrantes da “SP – Frente Cidadã” com a defesa das conquistas sociais que são bandeiras dos núcleos Mulher, Afro, Inter-religioso e Sindical, já integrados ao movimento. A luta desses setores é caracterizada pela busca de igualdade de direitos de todos os cidadãos, nos segmentos racial, de gênero, de liberdade de fé e de opção sindical.

Segundo Campos, o objetivo do movimento, inicialmente, é fazer de São Paulo um estado ainda mais forte, na vanguarda política, como tem sido marca ao longo de sua história. Isso, explica, “se dará pelo atendimento uniforme aos anseios de todos os cidadãos brasileiros, que clamam por uma política nova, na prática, e não apenas no discurso, o que pode fazer com que o movimento adquira dimensão nacional”.

Para tanto, entre suas diversas atividades, a “SP – Frente Cidadã” irá promover cursos de formação de novas lideranças políticas, finaliza o deputado:

– “O objetivo é oferecer ao eleitorado a oportunidade de eleger candidatos que, realmente, representem uma renovação de ideias e projetos, comprometidos com modelos de administração marcados por modernidade e transparência”.

- PUBLICIDADE -