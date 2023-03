Menino arrecada doações para Casas André Luiz em seu aniversário de 7 anos

Poucos dias após completar 7 anos, Rafael Suguimoto Ramos entra no carro da família com a missão de deixar quase 300 litros de leite na porta da Unidade de Longa Permanência da Casas André Luiz, entidade filantrópica que oferece atendimento especializado e gratuito para mais de 1.700 pessoas com deficiência.

Arrecadação é parte do Aniversário Solidário realizado em nome do próprio Rafa; uma iniciativa que reúne amigos e familiares em prol da filantropia desde o seu primeiro ano de vida. E foi assim, de repente, ano após ano, que os pais, Carolina Suguimoto e Rodrigo Ramos, perpetuaram uma tradição que incentiva a caridade em seu círculo social. Mas afinal, de onde surgiu essa ideia?

“Nós somos avessos ao consumo”, responde Carolina. “Não vejo sentido em presentear uma criança que já tem muito. Por isso, pedi para que os convidados substituíssem os brinquedos e as roupas por contribuições à Casas André Luiz”.

Outro fator determinante à disseminação da prática é a vontade de ajudar, que muitas vezes acaba em segundo plano. Para Carolina, a modalidade é apenas um “empurrãozinho”, o direcionamento correto para consumar o ato: “Todos sempre doaram, alguns antes, outros depois. Muitos elogiaram a minha decisão, e também adotaram a atividade”.

O que o aniversariante acha dessa história?

Esta é uma pergunta comum, mas Carol e Rodrigo carregam a resposta na ponta da língua: “Sempre falamos [com o Rafael] que existem pessoas com dificuldades neste mundo, e que elas precisam de nossa ajuda para manter uma vida digna, com saúde e educação. O Rafa agora compreende melhor, e faz questão de ir à ULP para presenciar a entrega”.

A atividade cresce em popularidade em todo o país, pois desperta o interesse de pessoas que procuram uma alternativa de celebrar e também de reunir esforços para ajudar o próximo. E o resultado dessa equação é sempre benéfica às entidades do Terceiro Setor, que dependem tanto da compaixão da sociedade e dos representantes das empresas privadas para exercer o seu trabalho.

Quem realiza o Aniversário Solidário, geralmente, repete a ação todo o ano. Quem não conhece, em contrapartida, considera a iniciativa surpreendente.

A entrega das caixas de leite é feita com sucesso. Os colaboradores da Instituição recolhem o material e aproveitam para tirar foto ao lado do gigante Rafa. Afinal, é curioso o fato de uma criança engajada em movimentos de caridade.

Doar leite é doar vida

Segundo Ana Paula Leal, nutricionista e coordenadora do Serviço de Nutrição e Dietética da Casas André Luiz, o leite integral ou desnatado é parte fundamental da dieta dos 535 pacientes da Unidade de Longa Permanência por conter cálcio, ajudar na reconstrução de células, músculos, ossos, e até na cicatrização de feridas.

Para assistidos cujas deficiências afetam o sistema digestivo, o crescimento e formação, o leite é um dos alimentos que provém os nutrientes necessários para manter e possibilitar significantes melhoras no quadro de saúde.

“O leite é usado no café da manhã, no lanche da tarde e na ceia devido sua composição proteica. O leite também é um dos principais ingredientes para a confecção de sobremesas”.

“Nós, aqui da Instituição, utilizamos mais de 300 litros de leite diariamente, sendo 267 litros de leite integral e 70 litros de leite desnatado, totalizando aproximadamente 10 mil litros por mês”, comenta Ana. “Por isso, toda e qualquer campanha de arrecadação é de extrema importância para todos nós”.

Saiba como doar

Aniversário Solidário

(11) 2874-5756 ou (11) 94202-7086

Casa André Luiz (Unidade de Longa Permanência)

Avenida André Luiz, nº 723, Picanço

Guarulhos / SP

Telefone: (11) 2457-7733

Casa André Luiz (Ambulatório de Deficiências)

Rua Vicente Melro, nº 878, Vila Galvão

Guarulhos / SP

Telefone: (11) 2452-4033

Doação virtual pelo site: casasandreluiz.org.br

Casa André Luiz

74 anos de dedicação a causa da pessoa com deficiência

A Casas André Luiz foi fundada em 28 de janeiro de 1949. Instituição de caráter filantrópico, sem fins lucrativos, que oferece atendimento especializado e gratuito às pessoas com deficiência intelectual e física.