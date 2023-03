Evento reúne veterinários e zootecnistas em Guarulhos para discutir a causa animal

Mais de 50 profissionais, entre veterinários e zootecnistas, participaram na noite desta terça-feira (28) do CRMV-SP Escuta, evento realizado em Guarulhos pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo. A atividade debateu diversas questões no trato da causa animal com o presidente do conselho, Odemilsom Donizete Mossero, a tesoureira Rosimeire Viola Bosch e o presidente da Comissão de Políticas Publicas, Raphael Marco Blech Hamaoui.

Durante o encontro, que reuniu também membros de entidades veterinárias do Estado, representantes do Sindicato dos Médicos Veterinários de Guarulhos, profissionais de fiscalização e de políticas públicas, os participantes compartilharam necessidades, demandas, críticas e sugestões entre si e tiveram a oportunidade de receber orientações do conselho sobre as questões apresentadas. “Um aspecto muito positivo do evento é o fortalecimento da rede de contatos e a valorização da atuação profissional”, afirmou a diretora do Departamento de Proteção Animal (DPAN) de Guarulhos, Juliana Kopczynski, que também é conselheira da Comissão de Políticas Publicas do CRMV-SP.

Visita aos equipamentos públicos em Guarulhos

Os membros do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado não apenas visitaram a cidade à noite para o evento, como também passaram o dia em Guarulhos para conhecer os equipamentos públicos ligados à causa animal.

Acompanhados das diretoras Juliana, do DPAN, e de Fernanda de Castro Magalhães, do Departamento de Conservação da Biodiversidade, pela manhã eles visitaram o Zoológico Municipal e conheceram toda a estrutura do local e os profissionais que cuidam dos animais e realizam a manutenção do espaço, e também visitaram o gabinete do secretário de Meio Ambiente, Thiago Surfista. Durante a tarde participaram de um bate-papo na Câmara Municipal com os representantes do Legislativo, visitaram o prefeito Guti em seu gabinete e também o secretário da Saúde, Ricardo Rui, já que a pasta é responsável pelo Centro de Controle de Zoonoses da cidade.