Supermercado Fonte Nova doa R$ 10 mil para vítimas do litoral

Solidarizado com a tragédia que atingiu o litoral norte paulista durante o feriado de Carnaval, o supermercado Fonte Nova realizou, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, a doação de R$ 10 mil para as pessoas desabrigadas. Do valor total doado pelo supermercado, R$ 5 mil foram destinados a cestas básicas e R$ 5 mil para a compra de colchões.

“Realizar esse tipo de doação é importante porque quem sofre com uma tragédia dessa forma fica desorientado e se não houver apoio de quem pode, é muito difícil recomeçar a vida”, disse José Carlos Alves Carvalho, coordenador administrativo do supermercado.

Além dessa doação, o estabelecimento firma, mensalmente, o compromisso com outras três instituições de caridade. O trabalho social já realizado periodicamente foi o que incentivou a participação nas doações as famílias do litoral. “O Fonte Nova sempre olhou muito pelo lado social. Além das doações espontâneas, quando acontece alguma calamidade, nós fazemos também contribuições pontuais mensalmente”, disse.