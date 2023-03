GCM prende homem por tráfico de drogas no Jardim Santa Inês

A Inspetoria de Patrulhamento com Cães da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prendeu no sábado (11) um homem acusado de tráfico de drogas na rua Vicente Leporace, Jardim Santa Inês. Os agentes em ronda pela região do Taboão identificaram o acusado no momento em que ele dispensava dois maços de cigarros, o que chamou a atenção da equipe.

Durante a averiguação verificou-se que dentro dos maços havia 250 reais em dinheiro e algumas embalagens de substâncias, aparentemente entorpecentes. Com a ajuda do cão policial Thanos, os agentes localizaram nas proximidades quantidades maiores das substâncias em duas outras sacolas.

Diante dos fatos, o suspeito e os materiais apreendidos foram encaminhados ao 7º Distrito Policial para conhecimento e providências judiciais cabíveis da autoridade de plantão, que solicitou perícia para as substâncias. O laudo contabilizou 387 gramas de cocaína e 272 gramas de maconha, acondicionadas em embalagens prontas para comercialização.

Desta forma, a autoridade policial lavrou boletim de ocorrência para tráfico de entorpecentes e o acusado ficou detido e à disposição da Justiça.