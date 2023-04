Procon Itinerante atenderá a população da Vila Barros na quarta-feira

Nesta quarta-feira (5) a unidade móvel do Procon Guarulhos estará na praça Valdevino de Castro Pereira, na Vila Barros, das 10h às 16h, para atender a população. Todas as semanas o veículo da Coordenadoria de Defesa e Proteção do Consumidor leva a um bairro diferente do município os mesmos serviços prestados nos postos fixos do órgão.

Em abril o Procon Itinerante atenderá nos seguintes locais: CEU Bonsucesso (avenida Paschoal Thomeu, s/nº, Bonsucesso) no dia 15, excepcionalmente em um sábado durante o programa Você na Prefeitura; Recreio São Jorge (rua Margarida, 109, próximo ao ponto final do ônibus) no dia 19; e Cidade Jardim Cumbica (praça Cummins com rua Jati, 301) no dia 26.

Entre os serviços disponibilizados na van do Procon estão abertura de reclamações, orientações gerais sobre os direitos do consumidor e desbloqueio da Nota Fiscal Paulista. Os funcionários do órgão também irão checar eventuais reclamações de munícipes sobre estabelecimentos que desrespeitam o Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

O Procon Guarulhos atende ainda pelo site procon.guarulhos.sp.gov.br e pelo Disque-Denúncia 151.

Atendimentos presenciais, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h

Procon Central: rua Sete de Setembro, 164, Centro

Procon São João: rua Mesquita, 161, Jardim São João. Telefone: 2408-4315.

Procon Pimentas: estrada do Capão Bonito, 53, Conjunto Marcos Freire (prédio do CIC). Telefone: 2484-1070.