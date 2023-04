Parceria encabeçada pela Prefeitura proporcionará 432 moradias para famílias no Jardim São Domingos

Vinte e nove famílias que fazem parte do auxílio-moradia assinaram um contrato financeiro para a compra de um empreendimento habitacional próprio por meio da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU), na manhã desta segunda-feira (3), no auditório do Paço Municipal. A parceria entre a Prefeitura, a construtora Faleiros e a CDHU proporcionará aos moradores financiamentos com taxas sociais e subsídios, além de parcelas no valor de até 20% da renda familiar.

Os empreendimentos Buriti e Graviola, localizados na região do Jardim São Domingos, possuem 432 unidades habitacionais com 48 m² e dois quartos cada e a Prefeitura poderá indicar 166 famílias para essas unidades habitacionais. O prazo de entrega é de 18 meses após a assinatura do contrato.

Durante a cerimônia de assinatura, o prefeito Guti ressaltou o quanto a casa própria é extremamente valiosa para as famílias e como isso fará diferença na vida de cada um dos presentes. “Ter onde morar e saber que o seu filho, seu neto e as próximas gerações não precisarão se preocupar com moradia traz mais tranquilidade. E é por isso que a gente vem trabalhando duro para conseguir cada vez mais levar dignidade para o nosso povo. Proporcionar alimento e um teto para as pessoas é nossa obrigação”.

Há cinco anos recebendo o auxílio-moradia, Aparecida da Silva Pereira, que morava em área de risco, perdeu tudo após um incêndio e relata o quanto está grata por essa nova oportunidade. “Estamos realmente muito felizes por sair do aluguel. É a melhor coisa do mundo para uma mãe. Tenho duas crianças e vou ter mais um bebe mês que vem, então para nossa família é um sonho realizado e estamos muito felizes”.

Para sua futura vizinha, Vera Lucia Rosado, que também morava em uma área de risco, a emoção é grande. “Eu nem estou acreditando ainda. Assinar esse contrato hoje é uma felicidade enorme, eu não vou nem conseguir dormir porque sempre sonhei com isso, ter a minha própria casa”, disse.

A Secretaria de Habitação busca constantemente soluções para a questão da moradia em Guarulhos e a parceria com a CDHU é fundamental para a construção de mais moradias dignas. “Essa ajuda é muito bem-vinda, olha o tanto de gente que está sendo beneficiada hoje com a casa própria. Vamos continuar avançando e ajudando cada vez mais as famílias do município”, comentou o secretário de Habitação, João Dárcio.

A parceria entre a Prefeitura e a CDHU tem garantido mais dignidade ao morador guarulhense. Nos próximos anos o órgão estadual promoverá melhorias na urbanização do Pimentas, no qual mais de mil famílias serão beneficiadas com a construção de 624 unidades habitacionais e a regularização de outros 457 lotes na região.