Prefeitura anuncia a criação de Conselho Tutelar no Pimentas

A Prefeitura de Guarulhos anunciou nesta segunda-feira (3) a criação do sétimo Conselho Tutelar de Guarulhos, que será instalado no início do próximo ano no Pimentas. Critérios de densidade demográfica, extensão territorial, número de ocorrências e prevalência de violações de direitos foram fundamentais para a decisão de priorizar a região.

“É um dia em que a gente faz história e a história é feita por guerreiros e guerreiras que estão aqui na minha frente”, afirmou o prefeito Guti, referindo-se aos atuais conselheiros. “É necessária uma rede trabalhando em conjunto para que a gente consiga acolher da melhor forma possível as crianças que estão em vulnerabilidade. Muitas vezes problemas invisíveis tornam-se visíveis pelo trabalho de vocês, que conhecem o dia a dia dessas famílias”, disse o chefe do Executivo. Ele participou do ato de assinatura do lado do vice-prefeito, Professor Jesus, do secretário-adjunto de Desenvolvimento e Assistência Social, Alex Cardoso, e do presidente do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, Everaldo Barboza.

Barboza aproveitou a ocasião para parabenizar a iniciativa do poder público. “Esse lançamento segue o que preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é prioridade absoluta nas causas desse público”, disse.

Para que a nova unidade comece a atender a população do Pimentas é necessário aguardar a eleição dos cinco novos profissionais que acolherão a região, o que deverá acontecer em outubro, quando a população irá às urnas escolher seus representantes.