Latam abre em Guarulhos 14 vagas em manutenção aeronáutica com foco na Diversidade e Inclusão

Mais eficiente, fortalecida e competitiva, a Latam acaba de abrir 14 vagas de auxiliar técnico no seu Centro de Manutenção de Linha (CML), localizado em Guarulhos (SP). O processo seletivo com foco em Diversidade e Inclusão é exclusivo para Pessoas com Deficiência (PcD) e as inscrições podem ser realizadas até 3 de maio por meio do link https://vagas.com.br/v2511289. Para participar, é necessário ter o Ensino Médio Completo, disponibilidade para trabalhar em regime de escala e interesse em desenvolver uma carreira profissional na área de manutenção de aeronaves.

Os contratados exercerão a função de auxiliar técnico de manutenção de aeronaves com a responsabilidade de dar suporte aos mecânicos de oficinas e hangares do CML da Latam em Guarulhos. O pacote de benefícios da companhia para os selecionados conta com o programa de formação profissional, que oferecerá ao selecionado a possibilidade de realizar o curso de Mecânico de Manutenção Aeronáutica com bolsa de estudos de 90%; assistência médica e odontológica; auxílio academia; consignado; seguro de vida; Gympass; vale-alimentação; vale-refeição e vale-transporte.

“A Latam tem compromisso com a inclusão e a área de manutenção é um dos pólos para a promoção de um ambiente de trabalho cada vez mais diverso e produtivo. Temos investido não somente em processos seletivos afirmativos, mas também em ferramentas e processos que favorecem o desenvolvimento de oportunidades de carreira para grupos historicamente pouco representados no setor aéreo”, afirma Alexandre Peronti, diretor de Manutenção da Latam Brasil.

No Aeroporto de Guarulhos, a Latam instalou em 2019 um moderno Centro de Manutenção de Linha (CML) com mais de 65 mil metros quadrados de área para realizar no seu principal hub (centro de conexões) as inspeções, reparos de rotina e testes de motor das suas aeronaves.

Já o Latam MRO* de São Carlos (SP), maior centro de manutenção do grupo e referência mundial na área, concentra o maior número de vagas. Ao todo, o Latam MRO de São Carlos emprega 1,8 mil pessoas e é responsável por mais de 50% de todas as manutenções programadas das aeronaves do Grupo Latam Airlines.

Nos aeroportos de Congonhas e Brasília, a companhia conta ainda com equipes de manutenção que atendem as necessidades da frota que opera regularmente nessas bases chave para a sua operação no Brasil.

A jornada da Latam por mais diversidade e inclusão

A Latam tem trabalhado em diversas frentes para se tornar mais diversa e inclusiva. Em 2022, por exemplo, investiu em capacitação para sensibilização de todos os colaboradores sobre o tema diversidade, implantação de processos seletivos inovadores e, finalmente, na definição de seus compromissos de Diversidade e Inclusão. São eles: garantir a equidade de oportunidades e mais equilíbrio na representatividade de mulheres; ter representatividade de pessoas com deficiência; ampliar a heterogeneidade em áreas profissionais para aumentar o multiculturalismo e criar mais espaços para maior diversidade social, étnica, raça/cor, educacional, etária, de gênero, etc; e desenvolver uma cultura mais global e fortalecida pelas diferenças entre os colaboradores e colaboradoras do grupo Latam.

Como resultado, em 2022, as mulheres representaram mais de 60% dos executivos contratados pela Latam no Brasil. É isso o que apontou o levantamento da companhia sobre os processos seletivos do último ano para mais de 100 cargos de nível gerencial e diretivo. Além disso, a companhia encerrou o ano com a maior representatividade de negros da sua história nas equipes de tripulação de cabine.

Em 2022, a Latam também passou a dar prioridade à inclusão de pessoas LGBTQIAP+, mulheres, profissionais com deficiência e negros em todos os seus processos seletivos. No final do último ano, a companhia ainda admitiu para a área de Manutenção Aeronáutica no Brasil o seu primeiro grupo de estagiários com foco na inclusão, com quase 80% de pessoas pertencentes a grupos sociais considerados minorizados entre os selecionados.

Latam mais eficiente, fortalecida e competitiva

A Latam tem promovido o crescimento sustentável de suas operações no Brasil. Em março, vale destacar, inaugurou as suas operações em Passo Fundo (RS) e as rotas internacionais Porto Alegre-Santiago e Brasília-Lima. Ainda em 2023, iniciará operações diretas do Brasil para Joanesburgo e Los Angeles, sendo esta última a primeira entrega efetiva no mercado brasileiro da sua Joint Venture com a Delta, definitivamente aprovada em 2022.

A companhia também acaba de anunciar a ampliação do seu acordo de codeshare (compartilhamento de voos) com a Voepass, iniciado em 2014. A mudança vai aumentar o alcance regional da LATAM no Brasil a partir de 9 de maio deste ano para mais 13 localidades brasileiras: Ipatinga (MG), Barreiras (BA), Feira de Santana (BA), Valença (BA), Paulo Afonso (BA), Teixeira de Freitas (BA), Lençóis (BA), Fernando de Noronha (PE), Uruguaiana (RS), Santa Maria (RS), Pelotas (RS), Santo Ângelo (RS) e Aracati (CE). Até então, o acordo de codeshare já permitia ao cliente LATAM voar de/para cinco destinos da Voepass no Brasil: Coari (AM), Carauari (AM), Parintins (AM), Itaituba (PA) e Parnaíba (PI).