Cyan Resort patrocina Circuito de Beach Tennis Brasil

Apoiar e disseminar informações sobre o beach tennis no Brasil é o objetivo do Cyan Resort, que em parceria com o Circuito de Beach Tennis, o maior campeonato independente no país nesse esporte, está patrocinando as etapas do evento que acontece entre os meses de maio e novembro em Campinas, Jundiaí, Vinhedo e Valinhos.

Até o dia 28 de maio, aconteceu em Campinas a 7ª etapa do Circuito Beach Tennis, no CT Lucas Souza, que conta com mais de dez quadras de beach tennis. O evento reuniu quatro mil pessoas por dia, entre jogadores e público final, e para esta etapa houve um total de 1.250 inscrições.

Para completar, o Cyan Resort nomeou Jana Arouca a mais nova embaixadora do resort no esporte. Arouca é uma das tenistas brasileiras em ascensão na modalidade e ocupa a 147ª posição no ranking mundial da ITF Beach Tennis World Tour Rankings (ITF). Para a atleta, o interior paulista deve ganhar cada vez mais destaque por concentrar o maior número de quadras do Estado.

“Mais uma vez o beach tennis venceu. As etapas nas cidades de Campinas, Jundiaí, Vinhedo e Valinhos são a principal chancela que o beach tennis independente possui em nível nacional, mostrando o quanto o esporte tem ganhado força no Brasil”, diz Arouca. “E contar com o apoio de empresas que acreditam na força desse esporte e ser embaixadora do Cyan Resort para o esporte fortalecem esse cenário. Afinal, o resort proporciona momentos inesquecíveis para seus hóspedes, assim como acontece no beach tennis”.

“Patrocinar um evento que reúne atletas, famílias e o apreciadores do esporte é uma maneira de trazer este público para nossa região e, ainda, para vivenciar experiências perto da natureza ou nos nossos espaços para relaxamento e bem-estar”, afirmou Rafael Caron, Gerente de Vendas do Cyan Resort.

Para completar, o executivo destaca que em todas as etapas o Cyan Resort participará com uma série de ações. Haverá, por exemplo, o Cantinho Cyan, oferecendo descontos e informações sobre o empreendimento. “Queremos receber esse público no futuro e por isso mostrar toda nossa oferta de lazer, inclusive quadras de beach tennis, locais para caminhada e complexo aquático, ideal para a prática de atividades físicas”, salienta Caron.

Beach Tennis

Um dos esportes mais praticados no momento, o beach tennis tem conquistado cada vez mais adeptos. O esporte que chegou ao Brasil em 2008, no Rio de Janeiro, é uma mistura de vôlei de praia e badminton, sendo uma excelente opção para quem quer melhorar o condicionamento físico e cuidar da saúde.

Recentemente, a CBT – Confederação Brasileira de Tênis registrou que o Brasil já atingiu a marca de um milhão de praticantes da modalidade, que contagia desde crianças até o público da terceira idade.

Serviço:

A evento segue de Campinas para Jundiaí, veja as datas:

Jundiaí – 02 a 04 de junho

Vinhedo – 22 a 24 de setembro

Valinhos- 10 a 12 de novembro

Reservas no Cyan Resort podem ser efetuadas por telefone: (11) 4290-3977, no e-mail: [email protected] ou no site: www.cyanresort.com.br.