Shopping de Guarulhos recebe programação completo de Dia dos Namorados para os apaixonados

Os casais que visitarem o Shopping Bonsucesso em junho podem contar com ações especiais de Dia dos Namorados e um ambiente preparado para receber o momento especial entre as pessoas que se amam.

No período de 6 a 30 de junho, os casais poderão jantar na Praça de Alimentação com direito a uma decoração romântica e música ao vivo de segunda a sexta, das 19h às 22h, e no final de semana do dia 10 e 11, das 19h às 22h com repertório especial para os apaixonados.

Além disso, no mesmo período, a fotógrafa Joana D’arc estará expondo sua nova mostra fotográfica com fotos de casais para inspirar outros apaixonados a se aventurarem nos cenários românticos e instagramáveis que estarão espalhados pelo shopping.

Para os corações que estão se recompondo depois de um término, o Shopping Bonsucesso vai oferecer, de 06 a 30 de junho, a Loja do Ex, um espaço onde pessoas que terminaram um relacionamento podem se desfazer de peças de roupas, acessórios, objetos. Desapegue deles e faça o bem a quem precisar, encerrando o ciclo e destinando itens que serão doados para pessoas em vulnerabilidade social.

Na hora de presentear a pessoa amada nesse dia, vale apostar nas clássicas flores. Nos dias 9, 10 e 11 de junho, o shopping estará recebendo a Feira Garden especial de Dia dos Namorados, com várias opções de flores, ramalhetes e buques que despertarão muitos sorrisos e ainda mais amor.

Para completar as comemorações de Dia dos Namorados, entre os 8 a 12 de junho o empreendimento estará disponibilizando uma cabine fotográfica onde os casais poderão tirar uma foto no formato polaroid de graça! E entre os dias 9 a 12, das 15h às 20h, estará disponível uma plataforma 360° para os casais gravarem um vídeo e receberem ele editado e com trilha sonora na hora! A ação também é gratuita, na hora será realizado apenas um cadastro rápido!

O Shopping Bonsucesso funciona de segunda-feira a sábado das 10h às 22h, domingos e feriados das 14h às 20h e praça de alimentação, todos os dias, das 11h às 22h.