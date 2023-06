Mais de 1 tonelada de droga é apreendida por dia no mês de maio em São Paulo

As polícias de São Paulo apreenderam no mês de maio 39,7 toneladas de drogas no Estado, 158,2% a mais que 15,4 toneladas apreendidas em maio de 2022. Nos cinco meses do ano foram 93,6 toneladas, 14,6% a mais que no ano passado.

As prisões também tiveram um aumento significativo. No mês passado foram 16.687 suspeitos presos. De janeiro a maio foram 79.846 e no mesmo período de 2022 foram 72.746.

Seguido os dados da produtividade, das armas de fogo retiradas das ruas foram 10,2%, de janeiro a maio de 2022 foram 4.225 contra 4.658. Só em maio foram 909.

Também até meio as forças policiais recuperaram 19.264 veículos e a Polícia Civil instaurou 159.495 inquéritos, dados 12% e 5,8% a mais que no mesmo período do ano passado.

No mês, os dados de veículos apreendidos e IPs instaurados também aumenta 33,9% e 7,2%, respectivamente.

Desde o começo do ano a pasta realizado diversas ações no combate a criminalidade, dentre elas reforçou o policiamento ostensivo e preventivo com 17 mil homens nas ruas do Estado.

Apreensões

Um dos exemplos do trabalho policial foi a maior apreensão da história feita pela Polícia Militar Rodoviária no dia 28 de maio, na Rodovia Raposo Tavares. Foram mais de 12 toneladas de maconha apreendidas em uma carreta.

Outra grande apreensão ocorreu no dia 30 de maio, também feita pela PM Rodoviária em ação conjunta com a Polícia Civil, na Rodovia Assis Chateaubriand. Foram 5 toneladas de maconha.