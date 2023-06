SP Gastronomia promove culinária e turismo em nova edição do evento no estado

Começa nesta quinta-feira (29) o SP Gastronomia, maior evento do setor no país e que novamente ocorre no estado. Até domingo (2), o público que for ao Parque Villa Lobos, na zona Oeste de São Paulo, poderá conhecer o melhor da culinária, por meio da participação dos restaurantes mais icônicos da capital. O Governo de São Paulo é um dos apoiadores institucionais da iniciativa e terá sua marca exposta como Estado Anfitrião do evento.

Durante a feira, o Governo de São Paulo terá estandes como o da Secretaria do Turismo e Viagens, que levará exposição e venda de produtos de empreendedores ligados ao programa Sabor de São Paulo. Haverá ainda um estande institucional da secretaria, voltado à promoção de destinos turísticos do estado.

O Metrô de SP também estará presente com um lounge personalizado onde o visitante poderá aguardar o seu transporte. A empresa paulista ainda disponibilizará um display em cada restaurante participante informando qual estação de Metrô leva ao estabelecimento. Outra ação será a presença de dois carrinhos de golfe customizados para transporte preferencial do público.

O Detran-SP, por sua vez, contará com uma estrutura de atendimento no qual será promovida uma ação para realização de testes de bafômetro e conscientização dos visitantes. Além disso, a Sabesp terá um estande onde serão oferecidas experiências de conscientização sobre o correto descarte do óleo de cozinha, em parceria com o programa Óleo do Bem.

Aqueles que participarem poderão levar uma barra de sabão ecológico produzido com o óleo de cozinha arrecadado nos mais de 480 pontos de entrega voluntária que o projeto mantém em 15 cidades do interior. A Sabesp ainda distribuirá copos descartáveis com o logo da companhia.

SP Gastronomia

A cidade de São Paulo foi eleita em 2022 o 7º melhor destino gastronômico do mundo pelo Traveller’s Choice, promovido pela plataforma Trip Advisor. Maior cidade do país, a capital paulista conta com a mais numerosa colônia nipônica fora do Japão, concentrada no bairro da Liberdade, além da influência italiana em regiões como o Brás e a Mooca. E toda essa pluralidade, somada à presença da cultura de diversos outros países e regiões brasileiras, se concretiza na gastronomia.

Para celebrar os encontros gastronômicos proporcionados por São Paulo, 2023 marcará a primeira edição do SP Gastronomia. O evento, que tem o jornal O Globo e a rádio CBN, colocará os paulistanos em contato com restaurantes e chefs especialistas representando diversos países. Os presentes poderão provar diferentes pratos que representam não só a culinária, mas também a cultura das nações.

Outra atração serão as aulas e talks com renomados chefs de cozinha, nas quais os participantes poderão aprender como preparar diferentes pratos culinários e receber dicas de profissionais referência na área.

Além dos restaurantes e chefs participantes, o evento também levará ao público apresentações de artistas como Arnaldo Antunes – que fará o show de abertura nesta quinta (29) -, Mariana Aydar, Toni Garrido, entre outros.

serviço

SP Gastronomia

Datas e horários:

Quinta 29/06 (17h30 às 22h)

Sexta – 30/06 – Horário: 16h às 22h

Sábado – 01/07 – Horário: 12h às 22h

Domingo – 02/07 – Horário: 12h às 22h

Local:

Parque Villa-Lobos

Ingressos: no site oficial do evento

Atrações:

Arnaldo Antunes fará o show de abertura, que ocorre na quinta-feira (29/06)

Acadêmicos do Baixo Augusta se apresentaram na sexta (30/06)

Bloco Ritaleena, no sábado (01/07)

Mariana Aydar, no domingo (02/07), último dia do evento