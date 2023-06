Primeiro sábado de julho tem quatro UBSs abertas pelo programa Saúde Agora

Neste sábado (1°) quatro Unidades Básicas de Saúde (UBS) estarão abertas em Guarulhos a fim de prestar atendimento à população. As UBS Jardim Munhoz, Taboão, Bananal e Santo Afonso funcionarão das 8h às 16h para oferecer serviços de saúde e atender às necessidades daqueles que não conseguem comparecer à unidade durante a semana. Essa iniciativa faz parte do programa Saúde Agora, criado em 2017 para ampliar o acesso dos munícipes aos serviços de saúde.

As pessoas que necessitam passar por consulta médica ou realizar exame de Papanicolau devem fazer o agendamento prévio por meio do aplicativo Saúde Guarulhos (bit.ly/3E13Wek) ou pessoalmente na UBS. No entanto, para serviços como retirada de medicamentos, aferição de pressão arterial e glicemia mediante pedido médico, curativos e vacinação em geral o atendimento é realizado por demanda espontânea, sem necessidade de agendamento.

É importante ressaltar que as unidades também oferecem serviços de prevenção de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e, portanto, disponibilizam testes rápidos para a detecção de HIV, sífilis e hepatites B e C. Além disso, como parte das ações de educação em saúde, a UBS Bananal realizará uma palestra sobre as ISTs, bem como violências e a importância do exame de Papanicolau, de prevenção ao câncer do colo do útero, tema que também será abordado pela UBS Jardim Munhoz, que discorrerá sobre a saúde da mulher.

Outro destaque é a conscientização sobre a baixa cobertura vacinal da gripe e o aumento de casos de dengue no município. De acordo com o Boletim Epidemiológico Arboviroses Urbanas, divulgado nesta quinta-feira (29) pela Secretaria da Saúde, a cidade registra 1.557 casos da doença de janeiro a 27 de junho deste ano.

Por sua vez, as UBS Taboão e Santo Afonso promoverão discussões sobre esses temas com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da vacinação e das medidas de prevenção contra o Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, do zika e da chikungunya.

Serviço

UBS Jardim Munhoz – Rua Professor José Munhoz, 474, Jardim Munhoz

UBS Taboão – Rua Maria Elisa, 80, Jardim Tamassia

UBS Bananal – Rua Martinica, 11, Parque Santos Dumont

UBS Santo Afonso – Rua Rondonópolis, 116, Jardim Santo Afonso