Prefeitura abre mais 96 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional

A Prefeitura de Guarulhos abriu mais 96 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional em parceria com o Sebrae. Os interessados, desde que maiores de 18 anos, devem entrar em contato pelos telefones (11) 2425-2847, (11) 2441-0931, (11) 2475-9724 ou (11) 2475-9725 para realizar a inscrição ou comparecer ao Centro de Treinamento de Mão de Obra (CTMO), instalado na rua Antônio Iervolino, 225, Vila Augusta.

Cursos disponíveis

Técnicas para Fotografia Comercial com Celular

30 vagas – inscrições até 5 de julho.

Aulas online nos dias 17, 18, 19, 20 e 21 de julho, das 18h às 22h.

O objetivo é preparar o aluno para realizar imagens comerciais com o uso do celular, por meio de técnicas de captação, composição, edição e publicação, com exercícios práticos, além de promover a compreensão da formação da imagem fotográfica e seu potencial como ferramenta de divulgação.

Fotografia para E-commerce

18 vagas – inscrições até 5 de julho.

Aulas presenciais no Senac (rua Padre Celestino, 108, Centro) nos dias 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 de julho e 1º de agosto, das 14h às 18h.

O aluno aprenderá a usar técnicas fotográficas de iluminação e posicionamento de produtos em estúdio, produzindo fotos de qualidade para divulgação em vendas online.

Básico em Organização de Eventos

18 vagas – inscrições até 7 de julho.

Aulas presenciais no Senac (rua Padre Celestino, 108, Centro) nos dias 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 de julho e 1º e 2 de agosto, das 14h às 18h.

O aluno será capacitado sobre as etapas de coordenação, organização, realização, promoção e produção de eventos e aprenderá a identificar as áreas de atuação, conhecer a estrutura dos eventos, os objetivos e planejar toda a logística. O curso tem como foco a avaliação crítica, a prospecção de novos clientes, as demandas do mercado e novas necessidades.

Técnicas para Criação de uma Loja Virtual

30 vagas – inscrições até 13 de julho.

Aulas online nos dias 24, 25, 26, 27 e 28 de julho, das 18h às 22h.

A formação ensinará os meios de implementação da operação de uma loja exclusivamente virtual, proporcionando, dentre outros conteúdos, conhecimentos sobre a atual demanda e as características do consumidor virtual, requisitos básicos para uma loja virtual, sistemas de pagamento, marketplace, logística e mais.