Abrigos de ônibus de Guarulhos são alvos de campanha sobre educação no trânsito

A Prefeitura de Guarulhos finalizou nesta quinta-feira (29) a adesivação de cem abrigos de ônibus espalhados pela cidade com uma campanha voltada para a educação no trânsito que tem por objetivo atingir motociclistas, ciclistas, motoristas e pedestres.

Para escolher os abrigos que receberiam a campanha, a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana (STMU) utilizou dados do Observatório de Segurança Viária de Guarulhos sobre as ruas e avenidas com o maior número de acidentes.

As mensagens podem ser conferidas em pontos que ficam nas avenidas Otávio Braga de Mesquita, Rio Real, Rotary, Monteiro Lobato, Dr. Timóteo Penteado, São Luís e Silvestre Pires de Freitas e nas estradas da Água Chata e Velha Guarulhos-São Miguel, entre outras vias.

Os adesivos trazem as seguintes frases: “Ei ciclista, use equipamentos de segurança. Veja e seja visto”, “Ei você, motociclista. Esta parada é legal”, “Ei pedestre, para atravessar desconecte-se do celular” e “Ei motorista, a nossa segurança está nas suas mãos. Respeite o limite de velocidade”. As mensagens destacaram ainda o tema proposto pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran): “No trânsito, escolha a vida”.

Outra novidade é que os adesivos ganharam um código QR que possibilita ao usuário do transporte público o acesso ao portal do trânsito da STMU.