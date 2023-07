Dyna vai fechar fábrica no Itapegica e demitir 140 funcionários

A Dyna, localizada no Itapegica, anunciou que encerrará as atividades em Guarulhos. Ela vai pra Jacutinga, Minas Gerais. Esse fato gerou inquietação entre os trabalhadores. Ao tomar conhecimento da decisão patronal, o sindicato enviou pauta de reivindicações à empresa, a fim de obter garantias aos empregados.



Segundo o sindicato, a empresa apresentou uma proposta insatisfatória. O resultado disso é que os 140 companheiros decidiram, na quinta-feira (20), entrar em greve, exigindo melhorias.



A partir disso, o Sindicato e a Comissão de Trabalhadores buscaram uma proposta melhor junto à empresa. A manhã e parte da tarde foram consumidas em negociações. A resistência da empresa foi vencida e a Dyna apresentou novo pacote aos funcionários.



A proposta foi levada a apreciação de nova assembleia e obteve aprovação. A assembleia foi conduzida pelo presidente Josinaldo José de Barros (Cabeça), com apoio dos diretores Antonio F. da Silva (Fala Mansa), que é funcionário local, Ricardo Oliveira e Josete Machado Filho (Pepe).



“Buscamos sempre o melhor pra categoria. E o melhor é emprego, com direitos, ganhos e conquistas. Mas, já que a empresa vai encerrar as atividades, cobramos uma compensação mais justa aos companheiros. A empresa só chegou a essa proposta devido à paralisação”, disse Cabeça.



Acordo – A Dyna pagará indenização de 2,5 salários nominais e, durante o período de um ano, fornecerá Vale-Alimentação mensal de R$ 180. Fala Mansa diz: “Além disso, conseguimos garantir as verbas rescisórias”. Antes, a assembleia havia rejeitado proposta de dois salários nominais e seis meses de Vale-Alimentação.

Homologação – Quando do acerto de contas dos dispensados, ela será feita no Sindicato. “No sindicato, faremos a conferência criteriosa da quitação. Em caso de erro, a homologação será refeita”, disse Marcílio Penachioni, coordenador do Departamento Jurídico do sindicato. Sob pena de processo judicial.