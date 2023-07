Ilumina Guarulhos moderniza 91 pontos de iluminação pública em Cidade Soberana

A Prefeitura de Guarulhos entregou na noite desta quinta-feira (20) 91 novos pontos de iluminação em LED nas avenidas Monte Alegre e Minas Gerais, no bairro Cidade Soberana. Somente na região do Jardim São João o programa Ilumina GRU já implantou 3.169 novos pontos e em toda a cidade já são mais de 30 mil lâmpadas de vapor de sódio trocadas por de LED.

Os novos pontos foram instalados no canteiro central da avenida Monte Alegre, com braços de iluminação voltados para os dois sentidos da via. A implantação foi realizada pela Secretaria de Administrações Regionais (SAR), por meio do Departamento de Iluminação Pública. Na avenida Minas Gerais, além dos novos pontos, foram modernizadas 21 instalações existentes com lâmpadas de LED.

O prefeito Guti, que se recupera de um acidente de moto, participou da entrega remotamente por meio de live que contou com a participação do titular da SAR, Bruno Gersósimo. “Muitos não acreditavam no programa Ilumina GRU, mas passados quatro meses do início da PPP já atingimos 40% da meta de modernização do nosso parque de iluminação, que hoje conta com 73.073 mil pontos e passará, em 2024, a ter quase 117 mil. A cidade avança em qualidade de iluminação”, disse o chefe do Executivo.

Gersósimo, que vem acompanhando de perto o processo de modernização do sistema por toda a cidade, destacou que a entrega da iluminação no bairro Cidade Soberana era um pleito antigo dos munícipes da região. “Os moradores solicitavam nova iluminação na avenida Monte Alegre e, com a moderna tecnologia em LED, avançamos em qualidade e segurança para todos”, destacou.

O munícipe Rogério Santana, morador do bairro há 29 anos, agradeceu a chegada da iluminação. “Vai melhorar muito a nossa qualidade de vida e nos proporcionar mais segurança, principalmente para mulheres e idosos”, comentou.

Modernização

O Consórcio Ilumina GRU é responsável por todas as substituições das lâmpadas de vapor de sódio pelas bem mais econômicas de LED, manutenções, operações, expansões e avanços tecnológicos que porventura surjam ao longo dos próximos 30 anos, período previsto no contrato assinado com a Prefeitura.

O documento prevê ainda um sistema de telegestão por meio do qual um eventual defeito no ponto de iluminação será detectado instantaneamente pela Central de Controle Operacional, o que permitirá um reparo imediato por parte da equipe de manutenção que estiver mais próxima do local onde o problema for observado.

Reclamações

Os munícipes que desejam solicitar reparos na iluminação pública de Guarulhos contam com uma central de atendimento que funciona 24 horas por dia, sete dias por semana. Os pedidos devem ser feitos pelo telefone 0800-580-2697.