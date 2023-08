Após retornar de várias feiras sem ser escolhido, cachorrinho é adotado e vive conto de fadas em Guarulhos

Um cachorrinho provou nesta semana que contos de fadas podem se tornar realidade. Após ser resgatado de situação de maus-tratos e participar de várias feirinhas de adoção sem ser escolhido, Jaspion, um vira-latas de cerca de quatro anos, foi adotado pela Associação dos Rotarianos de Guarulhos no sábado (5).

Desde então o doguinho de pelo ralo e ar desconfiado desfruta de seu novo lar com um quintal de 15 mil m2 para brincar, muitas pessoas para lhe dar atenção e fazer carinho, comidinha à vontade e um quarto de dar inveja a muita gente com direito a dois ambientes, cama fofa e luz com sensor de presença.

Devido ao histórico de agressão e abandono, o cachorrinho ainda se mostra um pouco recluso e não dá confiança a todos que se aproximam. “Adotar um animal adulto requer muito amor e paciência, pois ele já tem comportamentos adquiridos e até traumas. No primeiro dia na casa nova o Jaspion estava com medo, não queria comer e nem andar, mas agora já está mais confiante e aproveitando o espaço disponível graças à dedicação e ao amor das pessoas daqui”, afirmou a diretora do Departamento de Proteção Animal (DPAN) de Guarulhos, Juliana Kopczynski, que visitou o cachorro nesta quarta-feira (9).

O presidente da Associação dos Rotarianos, Douglas Cavalheiro, também falou sobre a experiência. “Resgatar um animal é voltar a se conectar a natureza. Um casamento pode se desfazer em pouco tempo, já a relação entre um humano e seu bicho de estimação quase sempre dura até que a morte os separe. Rapidamente nos tornamos companheiros inseparáveis e essa relação se torna eterna. Lealdade, amizade, cumplicidade, parceria e o senso de proteção que deveria haver entre as pessoas sobra para o querido Jaspion. Se todos soubéssemos que ao adotar um pet ganhamos um grande amigo não existiriam mais maus-tratos e nem animais abandonados”, afirmou.

Como adotar?

Assim como Jaspion, cerca de 200 animais, entre cães e gatos adultos, idosos e filhotes, aguardam ansiosamente por suas novas famílias. Interessados em adotar um animal pelo sistema online da Prefeitura de Guarulhos devem mandar um email para [email protected] solicitando o formulário de adoção. Após receber o documento preenchido, o DPAN enviará ao possível adotante fotos dos animais disponíveis com as características desejadas. Todo o processo é gratuito e os animais são vacinados, castrados e microchipados sem nenhum custo.

A adoção presencial é realizada mediante agendamento pelo telefone 2436-3656. O DPAN fica na rua Santa Cruz do Descalvado, 420, Bonsucesso. Para obter mais informações acesse dpan.guarulhos.sp.gov.br.