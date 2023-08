Tentativa de assalto em ônibus no Parque Cecap assusta passageiros

No início desta manhã por volta das 05h, um homem quebrou a janela de um ônibus com uma pedra, próximo à estação Guarulhos-Cecap, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).



A pedra atingiu dois dos passageiros que estavam no ônibus, ferindo a cabeça de um rapaz que estava sentado e acertando na perna de outro que ficou sem ferimentos graves.



De acordo com informações, os passageiros estão em alerta já que a situação ocorreu no intuito de realizar um assalto no ônibus que estava próximo também, ao Hospital Geral de Guarulhos.



