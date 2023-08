Linha 600 começa a operar com micro-ônibus e passageiros criticam a mudança

Os passageiros que utilizam da Linha 600 Jardim Guilhermino/Itapegica, reclamam da super lotação do ônibus que piorou após a mudança de veículos para o modelo de micro-ônibus no dia cinco de agosto.



Uma das passageiras que utiliza o veículo diariamente, diz que os ônibus regulares que atendia anteriormente já não suportava o fluxo e muitas vezes os motoristas não paravam nos pontos pela quantidade de pessoas.



O HOJE questionou a Secretaria de Transporte e foi informado que a Linha agora vai passar a operar com 11 veículos leves e adaptados, números de partidas aumentará e o intervalo entre os ônibus irá diminuir.

”A demanda com veículos leves trará mais agilidade e melhoria no atendimento aos passageiros’’ a Secretaria de Transporte, finaliza.

