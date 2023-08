UPA Cumbica é a nova unidade-sentinela para síndromes respiratórias em Guarulhos

A Prefeitura de Guarulhos habilitou na última sexta-feira (18) como unidade-sentinela para síndromes respiratórias a UPA Cumbica, que, operando 24 horas por dia, representa um marco significativo para o município. Com o objetivo de monitorar e analisar síndromes respiratórias, a Unidade Básica de Saúde desempenhará um papel vital na detecção da circulação viral por meio de coletas de amostras.

Ao oferecer atendimento médico para indivíduos com sintomas respiratórios, a UPA Cumbica conduzirá a coleta meticulosa de material biológico, o qual será submetido a análises laboratoriais minuciosas. A nova unidade irá complementar a já estabelecida unidade-sentinela no Hospital Municipal da Criança e do Adolescente. A nova adição à rede de cuidados municipais prestará atendimento ininterrupto, garantindo livre acesso à assistência médica.

Os resultados obtidos por meio das análises laboratoriais desempenharão um papel crucial na identificação de áreas com circulação viral, permitindo uma avaliação precisa de possíveis surtos e contágios. Essa análise epidemiológica, por sua vez, guiará a implementação de estratégias preventivas e a promoção de medidas voltadas para a saúde da população.

Como funciona

O Sistema de Vigilância de Síndromes Respiratórias foi criado no Brasil em 2000 para o monitoramento da circulação dos vírus influenza no país, a partir de uma rede de vigilância sentinela de síndrome gripal, com a finalidade de fortalecer a vigilância dos vírus respiratórios por meio da identificação do vírus circulante tendo em vista a adequação da vacina da influenza sazonal, bem como o monitoramento da circulação de vírus respiratórios.

No Estado de São Paulo essa rede é composta por 22 unidades de atendimento, distribuídas na Capital e em regiões estratégicas. O Ministério da Saúde estabelece que as unidades-sentinela devam ter características de atendimento para todas as faixas etárias e, preferencialmente, serem estabelecimentos de atendimento 24 horas.

“No período de um ano Guarulhos habilitou dois serviços municipais como unidades-sentinela: em agosto de 2022 o Hospital Municipal da Criança e do Adolescente já havia sido habilitado”, comentou o secretário da Saúde, Ricardo Rui.