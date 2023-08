Receita Federal no Aeroporto de Guarulhos impede exportação de celulares roubados

A Alfândega da Receita Federal no Aeroporto Internacional de Guarulhos impediu a saída do país de 25 aparelhos celulares objeto de furto ou roubo. Dois passageiros tentavam embarcar em voo com destino a Lima (Peru), quando foram fiscalizados por agentes de segurança do aeroporto. Conduzidos até a área de fiscalização da Receita Federal, foram encontrados nas bagagens dos passageiros 25 aparelhos, dos quais 17 possuíam registro de ocorrência policial.

Os aparelhos foram retidos pela Receita Federal e encaminhados à Polícia Civil para devolução aos legítimos proprietários. Os viajantes foram presos em flagrante.