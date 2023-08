Dupla é vista furtando cestas básicas no Jardim Toscana

Uma dupla foi vista nesta madrugada furtando cestas básicas que estavam na garagem de uma casa na rua Matahichi Morikio, Jardim Toscana em uma travessa da avenida Brigadeiro Faria Lima. De acordo com informações de moradores próximos, as cestas básicas estavam na garagem por serem destinadas a famílias carentes da região do Paraventi.

Nos vídeos gravados por câmeras de segurança é possível visualizar as duas pessoas chegando e observando a garagem, após isso eles saem e voltam com um galho de árvore onde utilizam para trazer as cestas para perto do portão. Eles conseguem por levantar o portão no fim e retiram uma as cestas saindo em seguida do local.