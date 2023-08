Heineken vende operações na Rússia por 1 euro

A empresa de cerveja Heineken confirmou que irá deixar permanentemente a Rússia na última sexta-feira (25). A venda foi feita para o grupo Arnest pelo valor simbólico de um euro, equivalente a R$ 5,27, ela prevê uma perda de 300 milhões de euros (R$15 milhões) ao vender suas operações.



A produção da Heineken já haviam sido interrompidas na Rússia desde o ano passado e a produção da Amstel, outra marca de cerveja do mesmo grupo, será encerrada nos próximos seis meses.

Em março de 2022, a Heineken já havia anunciado que deixaria o país por conta da guerra com a Ucrânia. “Concluímos agora a nossa saída da Rússia. Os desenvolvimentos recentes demonstram os desafios significativos enfrentados pelas grandes empresas industriais ao saírem da Rússia.”, afirmou o CEO e Presidente do Conselho Executivo da Heineken, Dolf van den Brink.



Mesmo com o valor simbólico a empresa assegura que a transação terá um impacto insignificante no lucro por ação diluído. Após a venda, o grupo Arnest recebeu sete cervejarias da Heineken no país e concordou em manter os 1,8 mil funcionários pelo período de três anos. Empresa a qual é líder na Rússia em produção de cosméticos, utensílios domésticos e embalagens metálicas para bens de consumo rápidos, como latas.

Em nota a empresa de cerveja afirmou que não há opção de compra pra retornar à Rússia.