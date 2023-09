Depois de dias frios, o fim de semana chega com temperaturas altas e sol. O sábado (02) será ensolarado, mas as nuvens devem aumentar ao longo do dia, podendo chover na parte da noite. A máxima é de 30ºC e a mínima de 13°C.

Já no domingo (03), a máxima é de 32°C e o sol aparece também com nuvens, podendo chover na parte da tarde e a noite, de acordo com o Climatempo.