Homem é preso e menor apreendido durante tentativa de assalto a residência na Vila Galvão

Um homem de 26 anos foi preso e um jovem de 16 apreendido em flagrante enquanto tentavam assaltar uma residência na rua Artur Alcântara Rodrigues, na Vila Galvão. No local havia um casal e uma criança de três anos. O caso aconteceu na madrugada de sábado (2).

De acordo com a Polícia Militar, o casal e a criança estavam deitados no quarto quando ouviram um barulho no quintal e encontraram os acusados em seu quintal, pulando a janela do banheiro para adentrar a residência. Ainda no cômodo, o homem entrou em luta corporal com um dos indivíduos, enquanto o outro foi até a cozinha, pegou uma faca e retornou ao banheiro, onde acertou socos no rosto e cortou a mão da vítima.

A mulher conseguiu entrar com a criança no quarto, mas a porta foi arrombada pelos criminosos. O homem conseguiu ir até a casa dos fundos, também da família, e acionar a polícia, que chegou em cerca de dois minutos. O homem relatou que durante toda a tentativa de assalto os dois ameaçaram a família com a faca, dizendo que matariam a criança.

Com a chegada da polícia os dois continuaram agressivos. Os dois foram encaminhados ao 1° DP e um boletim de ocorrência de roubo qualificado, concurso de pessoas e corrupção de menores foi aberto pelo delegado doutor Rogerio de Farias Freitas. O menor já possuía mandato de busca e apreensão em aberto por furto, enquanto o outro possuía passagem por tráfico de droga.